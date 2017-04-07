У варіанті реформи від Кабміну не передбачено збільшення пенсійного віку - Гройсман

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи для будівництва справедливою і бездефіцитній пенсійної системи.

Читайте такожУкраїна переконала МВФ не підвищувати пенсійний вік до 63 років – Рева

Про це в ході години запитань до уряду в парламенті заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Я з усією відповідальністю заявляю, що після того як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який, підкреслюю, не передбачає підвищення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу та бездефіцитну систему, уряд проведе перерахунок пенсій для українських громадян, досить суттєвий", - сказав Гройсман.

Голова уряду також закликав парламентарів припинити спекулювати на темі пенсійної реформи і залякувати українців.

"У мене є одне прохання: давайте перестанемо лякати український народ. Люди за останні десятиліття багато настраждалися від таких залякувань, що завтра не буде пенсій, післязавтра не підготуємося до зими. Давайте називати речі своїми іменами", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою Міжнародного валютного фонду, за підсумками засідання Ради директорів з українського питання Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

У свою чергу Україна, згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.

Згідно з меморандумом, реформа має сфокусуватися на зменшенні масштабів раннього виходу на пенсію, підвищення критеріїв необхідної кількості років роботи для виходу на пенсію і створення мотивації сплачувати внески, а також іти на пенсію пізніше. З урахуванням того, що вплив цих рішень на стан фінансів в пенсійній системі буде поступовим, критично важливо діяти негайно. Згідно листа про наміри українського уряду реформа передбачає наступні елементи: перше - новий набір опцій для виходу на пенсію, з великою кількістю варіантів пенсійного віку, ніж є зараз, що дасть можливість запропонувати вибір який буде залежати від кількості років роботи. Друге - економія 3% ВВП (зменшення дефіциту Пенсійного фонду до 3% з 6% ВВП - УНІАН), в тому числі, за рахунок збільшення ефективного кількості років роботи перед виходом на пенсію. Третє - переконаність у тому, що українські громадяни будуть отримувати пенсії в розмірі, пропорційному їх внесків та адекватному реальної ситуації.