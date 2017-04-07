Ліквідацію банку "Укоопспілка" продовжили ще на рік
12:23, 07 квітня 2017Фінанси
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Ліквідація фінустанови триватиме до 22 квітня 2018 року включно, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Дмитра Кашути.
Ліквідацію банку "Укоопспілка" продовжили ще на рік / Фото УНІАН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації банку "Укоопспілка" на один рік - до 22 квітня 2018 року включно. Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Дмитра Кашути.
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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Укоопспілка" 23 квітня 2015 року. До цього з 23 січня в банку працювала тимчасова адміністрація.
Банк "Укоопспілка" працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов. Основний пакет акцій банку (87,5447% загальної кількості) належав Центрального союзу споживчих товариств України.
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