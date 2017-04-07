На осучаснення пенсій необхідно додатково 40 мільярдів – Розенко

Для проведення осучаснення пенсій необхідно додатково у середньому 40 млрд грн.

Читайте такожУкраїнцям з 1 травня підвищать пенсії та прожитковий мінімум

Про це повідомляє прес-служба уряду з посиланням на віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

«На сьогодні є не менш як 3 моделі проведення осучаснення пенсій. І яку з них буде обрано, залежатиме від наявності необхідного ресурсу та можливостей державного бюджету. В середньому для проведення осучаснення додатково необхідно близько 40 млрд грн», - цитуються у повідомленні слова Розенка.

За його словами, в уряді немає дискусій з приводу того, чи проводити осучаснення пенсій.

«Безумовно - проводити. Адже упродовж останніх 4 років осучаснення пенсій не було... При розрахунках ми будемо дотримуватися принципів соціальної справедливості. Для нас головне - не допустити «зрівнялівки». Тобто більший розмір відшкодування повинні отримати ті пенсіонери, які мають більший трудовий стаж», - зазначив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Розенко заявив, що уряд у квітні-травні проведе осучаснення пенсій у разі отримання додаткових коштів від підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 грн з 1 січня.

У листопаді минулого року Розенко заявляв, що осучаснення пенсій громадян України, заплановане урядом на 2017 рік, може торкнутися 5 млн пенсіонерів.