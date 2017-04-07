Гройсман пообіцяв повністю зруйнувати корупцію з ПДВ

Прем'єр міністр України Володимир Гройсман пообіцяв бізнесу подолати корупцію в частині відшкодування податку на додану вартість. Про це прем'єр заявив на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

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"Корупцію з ПДВ буде зруйновано, я вам офіційно заявляю. Ми будемо рухатися в цьому напрямку", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряду вже вдалося змінити ситуацію в кращу сторону на митниці, в податковій, поліпшити минулого року відшкодування ПДВ та запровадити з 1 квітня реєстру автоматичного відшкодування ПДВ.

Він зазначив, що уряду вже вдалося змінити ситуацію в кращу сторону на митниці, в податковій, поліпшити минулого року відшкодування ПДВ та запровадити з 1 квітня реєстру автоматичного відшкодування ПДВ.

За словами присутнього на форумі міністра фінансів Олександра Данилюка, запуск автоматичного відшкодування ПДВ неможливо було здійснити при старому керівництві фіскальної служби, зокрема при відстороненому голові ДФС Романі Насірові.

"Я займав чітку позицію і вимагав відставки Насирова. Зрештою його зараз немає на посаді... Ми запустили реєстру прозорого відшкодування ПДВ, якщо ви думаєте, що це було можливо зробити при минулому керівництві – неможливо, там був повний саботаж", - сказав він.

За його словами, бізнес найближчим часом відчує прогрес у відшкодуванні ПДВ.

"Ви самі знаєте, скільки коштів було сплачено у вигляді хабарів, які проблеми були у бізнесу – зараз це піде в минуле", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років було і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня, проте згодом, 3 квітня, міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про спробу зриву запуску його роботи.