"Потрібно жити за коштами": міністр фінансів бачить Україну самодостатньою після завершення програми з МВФ

Україна після завершення програми з Міжнародним валютним фондом у 2019 році стане самодостатньою і отримає доступ до зовнішніх ринків капіталу як стабільний позичальник.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

«Я впевнений, що у 2019 році, коли програма з МВФ завершиться, ми будемо у стані, коли наша економіка буде самодостатньою. Ми як суверенна країна матимемо доступ до зовнішніх ринків капіталу без божевільних ризиків як стабільний позичальник, а наша економіка генеруватиме доходи, які потрібні. Але потрібно жити своїм коштом», - сказав міністр.

За його словами, він розпочне опікуватися цим питанням буквально з наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

5 квітня Національний банк України повідомив про отримання чергового траншу МВФ, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а фонд - її фінансування після першого, другого і один раз - третього траншу.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і сталого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.