НАБУ розслідує виведення в офшори $500 мільйонів рефінансування від Нацбанку

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає сумнівні операції з виведення банками за кордон коштів, отриманих як рефінансування від НБУ. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

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"Якщо говоримо про так зване реформування банківського сектору, внаслідок якого припинили своє існування 80 з гаком банків, то до цього процесу виникає багато запитань з боку Національної поліції. Це не зовсім наш профіль. Якщо ж йдеться про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування і значна частина яких виходила за межі України, зокрема, через австрійські банки, — то це наша компетенція. Ми ці факти розслідуємо", — розповів Ситник.

За словами Ситника, справа стосується керівництва Нацбанку.

"Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії – обшуки, вилучення документів – щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - сказав він.

НАБУ звернуло увагу на підозріло великі суми виділених під рефінансування коштів, які виводились за кордон.

"Мали власні аналітичні розробки, матеріали журналістських розслідувань, опубліковані у ЗМІ. Також побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. В одному з епізодів отримувачем цих коштів через офшорну фірму виявився… водій "рефінансованого" банку. За такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн. доларів. А є набагато складніші, заплутаніші схеми", - пояснив Ситник.