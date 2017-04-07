Українців закликають терміново забрати свої гроші з російських банків

Політична партія «Національний корпус» має намір самостійно припинити діяльність російських банків в України після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші. Про це йдеться в заяві партії, розміщеній на її офіційному сайті.

«Не дочекавшись реальних і ефективних дій Національного банку України щодо російських банків в Україні, які реально фінансуються країною-агресором, ми, українські націоналісти, прийняли рішення взяти ініціативу в свої руки і зупинити діяльність цих банків на території нашої держави», - наголошується в заяві.

На думку керівництва «Національного корпусу», блокада, організована цією партією, продемонструвала серйозність її намірів і, всупереч підтримці російських банків НБУ, паралізувала роботу «цих фінансових гаманців агресора». Однак, враховуючи той факт, що вкладниками цих банків є прості українці, було прийнято рішення про тимчасове зняття блокади для того, щоб дозволити їм забрати звідти свої гроші.

«Однак росіяни за підтримки керівництва НБУ в особі Гонтарєвої скористалися цим перепочинком, щоб перекласти гроші з однієї своєї кишені до іншої. Вони залишили українську «дочку» «Сбєрбанку Росії» під контролем російського бізнесу, - повідомляє «Національний корпус». - Більш того, днями стало відомо, що президент Порошенко та керівник НБУ Гонтарєва гарантували захист і рекапіталізацію російських банків в Україні».

Подібне заступництво націоналісти розцінюють як акт зради з боку НБУ. «Ми не дозволимо Російській Федерації воювати проти нас за українські гроші», - заявив «Національний корпус», оголосивши про припинення свого мораторію 10 квітня: «Після цієї дати ми фізично зупинимо діяльність російських банків на території нашої країни».

Всіх співвітчизників, які не встигли забрати свої гроші з російських банків, у партії закликають зробити це негайно.