Уряд обіцяє показати депутатам трирічну бюджетну декларацію до 1 червня
Міністр фінансів зазначив, що в новій системі бюджетного планування задіяні всі міністерства, які повинні відбудовувати процес у себе.
Кабінет міністрів України подасть у Верховну Раду проект трирічної бюджетної декларації в рамках нової стратегії бюджетного планування до 1 червня.
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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.
«До 1 червня ми подамо декларацію, трирічну, зі стелями, як лікар прописав», – сказав Данилюк.
Міністр зазначив, що в новій системі бюджетного планування задіяно всі міністерства, які мають відбудовувати процес у себе.
«Це певний процес на багато років вперед, але зараз ключовим має бути Міністерство фінансів, і ми цю функцію цього року виконаємо», - додав Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 березня 2017 року прийняла за основу і в цілому урядовий закон про зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.
Раніше в Мінфіні пояснювали, що прийняття цих змін дасть змогу відсунути терміни подання бюджетної резолюції на 2018 рік з квітня на червень, однак термін розробки самого бюджету залишається незмінним - до 15 вересня.