Уряд обіцяє показати депутатам трирічну бюджетну декларацію до 1 червня

Кабінет міністрів України подасть у Верховну Раду проект трирічної бюджетної декларації в рамках нової стратегії бюджетного планування до 1 червня.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на форумі в Києві, присвяченому оцінці діяльності нинішнього складу уряду.

«До 1 червня ми подамо декларацію, трирічну, зі стелями, як лікар прописав», – сказав Данилюк.

Міністр зазначив, що в новій системі бюджетного планування задіяно всі міністерства, які мають відбудовувати процес у себе.

«Це певний процес на багато років вперед, але зараз ключовим має бути Міністерство фінансів, і ми цю функцію цього року виконаємо», - додав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 березня 2017 року прийняла за основу і в цілому урядовий закон про зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Раніше в Мінфіні пояснювали, що прийняття цих змін дасть змогу відсунути терміни подання бюджетної резолюції на 2018 рік з квітня на червень, однак термін розробки самого бюджету залишається незмінним - до 15 вересня.