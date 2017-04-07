ЗМІ повідомили про безгрошовий продаж "Сбербанком" української "дочки" - банк спростував

В угоді з продажу української «дочки» російського «Сбербанку» відсутня грошова складова, повідомила «Нова газета». За інформацією видання, сторони угоди домовилися про обмін активами.

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За даними видання, в обмін на 100% ПАТ «Сбербанк» (Україна) покупці передадуть ряд російських активів Гусельникова, у тому числі 98% акцій АКБ «Вятка-банк», готель «Хілтон» в Єкатеринбурзі та земельну ділянку в Підмосков'ї.

Російський «Сбербанк» спростував повідомлення, що операція з продажу його «дочки» в Україні структурам Григорія Гусельникова і Саїда Гуцерієва має безгрошовий характер.

«Інформація про те, що в угоді про продаж ПАТ «Сбербанк» (Україна) відсутня грошова складова, не відповідає дійсності. В рамках підписаних угод умови угоди не розкриваються», — заявив РБК представник «Сбербанку».

Трохи пізніше інформацію про безгрошовий характер угоди спростували і в підконтрольному Гусельникову NorvIk Bank.

«Відповідно до домовленостей щодо укладеної угоди ми не в праві розкривати її умови. Опубліковані «Новою газетою» відомості повністю не відповідають дійсності, тому ми не можемо їх коментувати», — пояснив представник NorvIk Bank.

Як повідомляв УНІАН, російський "Сбербанк" уклав договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникова і приватній компанії з Білорусі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» терміном на 1 рік.