У Гройсмана назвали фейком лист Tesla з відмовою інвестувати в Україну (фото)

7 квітня в соцмережах активно обговорювали відповідь, нібито, яка прийшла від американської компанії Tesla прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на його лист з проханням інвестувати в нашу країну, зокрема, відкрити тут автозавод.

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"Відома компанія передбачувано відмовила прем'єру, мотивуючи це високим рівнем корупції і несприятливим інвестиційним кліматом в Україні", - пише UBR.ua.

При цьому багато хто засумнівався в достовірності листа від Tesla.

Як розповів прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук, цей документ дійсно не що інше, як підробка. «Це фейк», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман запропонував Маску обговорити запуск в Україні проекту по збереженню енергії.

Під повідомленням Маска в Twitter про проект з енергозбереження в Австралії його запитали про можливість створення подібного проекту в Україні.

"Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну ($250 за кВт/год на рівні пакета). Сайт скоро буде оновлений, тому буде повна прозорість", - написав Маск у відповідь.

У відповідь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловив зацікавленість і запропонував обговорити деталі. «Хороша ідея. Україна готова стати тестовим майданчиком для інновацій. Давайте обговоримо деталі», - зазначив глава українського уряду на своїй сторінці у Twitter.