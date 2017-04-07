Зростання цін в Україні прискорилося до 15,1%

Інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилась до 15,1% із 14,2%, зафіксованих у річному вираженні місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, лютим, інфляція в березні прискорилась до 1,8% після 1% в лютому до січня.

З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилось до 3,9%.

За інформацією Держстату, в березні в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксовано на гарячу воду та опалення – 88,9%, електроенергію – 63,7%, природний газ – 42%.

Порівняно з попереднім місяцем, у березні найбільше зросли ціни на електроенергію – 28,1%, взуття – 10,7%, одяг – 10,3%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 року прискорилась до 14,2%, порівняно з січнем - уповільнилася до 1%. З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%.

Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції цього року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.