Долар знову нижче 27: гривня зміцнилася на міжбанку

У п'ятницю, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,6235/28,6473 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4726/0,4734 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,9740 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 540 угод на суму 303,34 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,01/27,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,7764/28,8163 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4539/0,4549 грн/рубль.