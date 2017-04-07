НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних «Фінбанк», акціонери якого 2 лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови.

Як зазначається на сайті НБУ, за результатами діагностичного обстеження «Фінбанк» потребував докапіталізації і надав регулятору відповідну програму, проте станом на 1 квітня не виконав обіцяні заходи.

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Також НБУ не отримав у встановлений термін план заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства за операціями з пов'язаними особами.

«Неприйняття банком і його акціонерами запланованих заходів призвело до погіршення його фінансового стану. Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами викликало необхідність формування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків і зниження регулятивного капіталу до від'ємного значення мінус 320 млн грн. Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Також непогашення позичальниками заборгованості за кредитами призвело до нездатності «Фінбанк» виконувати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами», - наголошується в повідомленні НБУ.

Регулятор пояснив, що не зміг узгодити рішення акціонерів банку про ліквідацію фінустанови у зв'язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

Також повідомляється, що, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників «Фінбанку» отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму у 200 тис. грн. Клієнти з більш високими розмірами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої фондом. Загальна сума відшкодування становить 2,9 млн грн.

За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський.

Довідка УНІАН. «Фінбанк» (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року.

У 2015 році народний депутат України Юрій Береза заявив, що «Фінбанк» пов'язаний з лідером терористичного угруповання «Оплот» Євгеном Жиліним, який воював на боці терористів «ДНР».

Грановський придбав банк у власність у жовтні 2014 року, уклавши угоду з колишнім контролером банку Борисом Кауфманом.

11 січня цього року Національний банк визнав неплатоспроможним «Платинум Банк», який належить Кауфману і Григорію Гуртовому.