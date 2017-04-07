Базова інфляція в Україні сповільнилася до 6,3%

Базова інфляція в Україні в березні 2017 року в річному вираженні - порівняно з березнем 2016 року - уповільнилась до 6,3% із 6,6% місяцем раніше - в лютому до лютого.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – лютим 2017 року - базова інфляція в березні прискорилась до 1,7% із 0,7% у лютому до січня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 2,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилась до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилось до 3,9%.