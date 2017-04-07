НБУ закликав правоохоронців не допустити дестабілізації банківської системи у зв'язку з заявам "Нацкорпусу"

Національний банк України закликав правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків відповідно до законодавства і не допустити фізичної дестабілізації роботи банківської системи.

У заяві на своєму сайті НБУ звертає увагу правоохоронних органів на численні протиправні дії в країні військово-політичного угрупування «Національний корпус», яке систематично дестабілізує роботу банків з державним російським капіталом і блокує доступ українців до своїх коштів.

З наступного тижня, 10 квітня, очікуються подальші акції «Національного корпусу», зокрема, фізичне блокування діяльності банківських установ з російським капіталом, а зараз лунають заклики до громадян забирати з них вклади, наголошується в повідомленні.

Нацбанк підкреслив, що такі заклики є безвідповідальними, небезпечними і можуть завдати шкоди всій банківській системі. Радикально і агресивно налаштовані учасники подібних акцій не є експертами у банківській справі, тому не можуть давати фахові оцінки і визначати подальшу долю тих чи інших банківських установ, - зазначається у повідомленні.

Регулятор назвав особливо обурливими випадки, коли деякі політики у своїх інтересах використовують молодь, негативно налаштовуючи її, а замість конструктивного діалогу влаштовують хуліганські дії.

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Подібні дестабілізуючі дії щодо функціонування банківської системи суперечать тим зобов'язанням, які взяла на себе наша країна, підписавши Лист про наміри від 29 березня 2017 року з Міжнародним валютним фондом. Зобов'язання поважати верховенство права і забезпечити захист і безпеку офісів і відділень банків з російським капіталом, пояснив НБУ.

Раніше політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України - вкладників цих банків терміново забрати звідти свої гроші.

У відповідь на цю заяву російський «Сбербанк», який 27 березня оголосив про укладення договору про продаж дочірньої структури в Україні консорціуму іноземних інвесторів, заявив, що розраховує залишити український ринок відповідно до чинного законодавства і буде розцінювати агресивні дії стосовно дочірньої структури як умисне завдання шкоди інтересам українських клієнтів і державі Україна.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» терміном на 1 рік.