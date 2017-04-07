У понеділок долар і євро подешевшають: НБУ значно зміцнив офіційну гривню
20:27, 07 квітня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10 квітня: 100 USD – 2697.3995 грн; 100 EUR – 2867.3357 грн; 10 RUR – 4.7389 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2697.3995 (7 квітня – 2710.0326)
100 EUR – 2867.3357 (7 квітня – 2890.5208)
10 RUR – 4.7389 (7 квітня – 4.8019)
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,6235/28,6473 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4726/0,4734 грн/рубль.
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