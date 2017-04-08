Нацбанк у першому кварталі виявив 30 нелегальних обмінників

Національний банк України у першому кварталі 2017 року провів 260 перевірок пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, за результатами яких виявив 30 нелегальних обмінників.

Читайте такожВперше за 25 років: Нацбанк знайшов нелегальний обмінник в регіонах

Як повідомляється на сайті регулятора, НБУ передав інформацію про виявлені нелегальні обмінники правоохоронним органам і в даний час отримав від правоохоронців три відповіді про вжиті заходи.

Крім того, НБУ розмістив інформацію про виявлені нелегальні обмінники на своєму офіційному сайті.

Перевірки проводилися в Києві та 17 областях України: Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році провів 362 перевірки обмінних пунктів небанківських фінустанов у 14 регіонах України. До кінця 2017 року регулятор планує охопити перевірками всю територію України.

Станом на 1 квітня 2017 року генеральні ліцензії НБУ на проведення валютно-обмінних операцій мали 29 небанківських фінустанов і національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта».

На сьогодні в Україні діє 2759 відокремлених підрозділів небанківських фінансових установ.