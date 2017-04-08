Російський "Сбербанк" позбувся лізингового бізнесу в Україні

"Сбербанк Лізинг Україна" більше не входить в групу Сбербанку Росії, випливає з матеріалів банку, пише ТАСС.

"Компанія "Сбербанк Лізинг Україна" входила в групу банку. 20 березня 2017 року була зареєстрована зміна власників компанії, внаслідок чого підстави для включення компанії в групу банку припинені", - повідомили в кредитній організації.

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"Сбербанк Лізинг Україна" був 100%-ной "дочкою" російського "Сбербанк Лізингу" з серпня 2010 року. Єдиним акціонером "Сбербанк Лізингу" є Сбербанк.

Як повідомляв УНІАН, російський "Сбербанк" уклав договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвік Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникова і приватної компанії з Білорусі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.