"Сбербанк" розраховує піти з України без ексцесів - заява банку

Російський «Сбербанк» розраховує покинути український ринок у відповідності з чинним законодавством і буде розцінювати агресивні дії відносно дочірньої структури як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і державі Україна.

Про це йдеться в заяві банку, переданій УНІАН.

Банк нагадав, що 27 березня оголосив про укладення договору про продаж дочірньої структури в Україні консорціуму іноземних інвесторів.

«Ми сподіваємося, що процес переходу активу «Сбербанку» в Україні до консорціуму нових власників пройде у відповідності з чинним законодавством України та в рамках міжнародного права», - наголошується в заяві.

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Банк підкреслив, що після підписання Україною меморандуму з Міжнародним валютним фондом і прийняття банком рішення про добровільний відхід з ринку буде розцінювати будь-які агресивні дії відносно дочірньої структури як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і державі Україна.

«З новими акціонерами банк продовжить розвиток в Україні, виконуючи всі зобов'язання перед клієнтами і зберігаючи високу якість сервісу», - сказано в заяві.

Раніше політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України, вкладників цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.

Введення санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і публікацій у російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать «Сбербанку» (Російська Федерація).