У Світовому банку назвали чотири ключові реформи для оздоровлення української економіки

Для прискорення свого економічного відновлення Україні слід насамперед провести пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну реформи, вважає директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Читайте такожСвітовий банк назвав умови для прискорення зростання економіки України

В інтерв'ю ZN.UA директор нагадала, що на початку тижня Світовий банк оприлюднив оновлений економічний аналіз, який підтвердив зростання української економіки на 2,3% у 2016 році. Тим не менш, цей показник залишається скромним, тим більше, що частково зростання було забезпечено рекордним урожаєм, який зумовив зростання економіки в четвертому кварталі року на 4,8%.

"Враховуючи нинішні темпи і несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках, блокаду на Донбасі та інші чинники, на 2017 рік ми прогнозуємо також незначне зростання в 2%. Для того щоб прискорити темпи економічного зростання і досягти стійкого відновлення, слід впроваджувати реформи. Інших рецептів немає", - зазначила Кахконен.

За словами менеджера Світового банку, є чотири реформи, які можуть стати вирішальними для оздоровлення української економіки.

"Перша — це пенсійна реформа. З фіскальної точки зору, вона вкрай важлива — 11% ВВП держави витрачається через Пенсійний фонд, при цьому лише половина з цих коштів покривається пенсійними внесками населення, решта фінансується бюджетом. Це величезний дисбаланс", - зазначила директор. За її словами, майже 70% українських пенсіонерів живуть за межею бідності і потребують захисту держави.

"Другою за важливістю, на наше переконання, є земельна реформа. Вона вимагає значних трансформацій, але і сама може стати суттєвим поштовхом для зрушень у разі успішної реалізації. Скасування мораторію, підготовка та відкриття земельного ринку зможуть стати поштовхом до залучення інвестицій в державу", - підкреслює менеджер СБ.

Третьою важливою реформою Кахконен називала реформу охорони здоров'я.

"Система фінансування сфери вкрай неефективна: Україна витрачає на медицину понад 4% ВВП — значно більше, ніж будь-яка країна зі схожим рівнем доходів, а якість медичних послуг залишається незадовільною. І це питання не лише неефективного використання бюджетних коштів, але й опосередкованих економічних втрат — збільшення очікуваної тривалості життя на рік підвищує рівень ВВП на душу населення приблизно на 4%", - наголошує директор.

За її словами, щорічно в Україні через передчасну смертність та інвалідність "втрачається" майже 6 млн років продуктивного життя.

Ще однією ключовою реформою Кахконен вважає антикорупційну реформу, складності якої очевидні для всіх, в тому числі – для приватних інвесторів.

Нагадаємо, у своєму новому оновленому економічному доповіді Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на цей рік на рівні 2%, але підвищив прогнозний рівень інфляції - з 8,5% до 10%.