У Мінсоцполітики кажуть, що зростання цін не пов'язане з підвищенням "мінімалки"

У Міністерстві соціальної політики стверджують, що показник інфляції за березень свідчить про відсутність впливу підвищеної мінімальної зарплати на зростання цін.

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Як повідомляється на сайті Мінсоцполітики, зростання цін в березні є очікуваним і не виходить за межі прогнозних розрахунків.

На думку експертів, підвищення мінімальної зарплати стало кроком для детінізації відносин між працедавцями і найманими працівниками.

«Держава змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізовувати їх. Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в «конверті». Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена удвічі - до 3,2 тис. грн.

За даними Держстату, інфляція в Україні в березні 2017 року, порівняно з березнем 2016 року, прискорилась до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, зростання споживчих цін в Україні прискорилось до 3,9%