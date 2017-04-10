Гонтарева скликає прес-конференцію - джерела кажуть, що для оголошення відставки

Прес-служба Національного банку України повідомила про проведення об 11 годині прес-конференції, джерела на ринку відзначають, що метою заходу є оголошення про відставку голови банку Валерії Гонтаревої.

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Нагадаємо, 6 квітня голова НБУ Гонтарева заявила про свою відставку. Зокрема, вона ствердно відповіла на відповідне запитання журналіста під час акції протесту біля свого будинку.

Пізніше прес-служба Нацбанку заявила, що Гонтарева ще не писала заяви про відставку, знаходиться на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.

«У спілкуванні з журналістами вона в черговий раз підтвердила свій намір згодом покинути пост голови НБУ», - пояснив представник прес-служби.

Також в НБУ нагадали, що рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.