Гонтарева дає прес-конференцію (подія завершена)

Голова НБУ Валерія Гонтарєва проводить прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, джерела на ринку відзначають, що метою заходу є оголошення про її відставку.

Раніше неодноразово виникали чутки про звільнення Гонтаревої. На початку квітня вона вчергове підтвердила інформацію про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.