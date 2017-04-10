Гонтарева подала у відставку

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня.

"Я сьогодні хвилююся, тому що майже після трирічного терміну перебування на посаді я прийняла рішення залишити цю посаду. Я подала президентові прохання про відставку з 10 травня", - сказала Гонтарева у ході брифінгу в НБУ.

За її словами, якщо Верховна Рада проголосує за її відставку раніше цього терміну, то вона готова залишити посаду раніше.

При цьому Гонтарева наголосила, що готова відзвітувати перед парламентом вже сьогодні.

Також глава НБУ зазначила, що інших змін у складі правління НБУ й політиці регулятора не передбачається.

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"Я вважаю, що моя місія повністю виконана, реформи проведені. Сподіваюся, що президент найближчим часом прийме моє прохання про відставку", - додала Гонтарева.

При цьому вона висловила сподівання, що її наступником на посаді глави НБУ буде політично незалежна фігура.

Як повідомляв УНІАН, глава Національного банку Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, пообіцявши офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Згідно з Конституцією, глава НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.