Гонтарева розповіла, як вона зустрічалася з головою центробанку Австрії та зупинила виведення капіталу через цю країну

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева у вересні 2014 року зустрічалася з головою центрального банку Австрії, банки якої раніше активно використовувалися українськими банками для виведення грошей за кордон і фіктивної докапіталізації.

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Гонтарева зазначила, що на той момент на кореспондентських рахунках в австрійських банках були виявлені кошти українських банків на суму 2 млрд дол.

«Банки використовували ці рахунки не тільки для виведення грошей, а й для фіктивного збільшення капіталу. Тому ми розробили програму і дали банкам термін до 1 квітня 2016 року для погашення всіх цих коррахунків та інших міжбанківських операцій з цими банками», - сказала голова НБУ.

За її словами, більше року жоден з українських банків не тримає там рахунки, і на сьогодні будь-який банк, який відкриє рахунок у цьому банку, потрапить під 100% резервування.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив про розслідування фактів виведення коштів рефінансування Національного банку за межі України через австрійські банки.

Згідно з державним реєстром судових рішень, детективи НАБУ проводять виїмки документів у справі про виведення за кордон 12 млрд грн рефінансування НБУ в 2014-2015 роках службовими особами НБУ за попередньою змовою з посадовими особами банків «Південкомбанк», «Київська Русь», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Міський Комерційний Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик», «Фінанси і Кредит» за участю Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія). Також детективи НАБУ виявили, що послугами Meinl Bank користувалися банки «Таврика», «Фінростбанк», «Інтеграл-Банк».