Голова НБУ назвала банки-банкрути, які є найбільшими боржниками з рефінансування

Борги неплатоспроможних банків перед Національним банком України на сьогодні становлять 45,2 млрд грн, повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

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За її словами, найбільшими боржниками є банки «Надра» - 9,8 млрд грн, «Дельта» - 8 млрд грн, «Фінанси і Кредит» - 6,3 млрд грн, «Імексбанк» - 3,4 млрд грн. та інші.

Голова НБУ наголосила, що банкрутство банку не означає звільнення його власника від боргів. «Державні кошти потрібно повертати, і крапка», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість українських банків з кредитів рефінансування перед Національним банком України на початок квітня становила 60,4 млрд грн, що на 14,4 млрд грн, або на 19,3%, нижче від показника на початок року.

Обсяг заборгованості українських банків перед НБУ з рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, нижче від показника на 1 січня 2016 року.