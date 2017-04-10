Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ захистити українські "дочки" російських банків - Гонтарева

Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом захистити українські дочірні структури російських державних банків від незаконних дій.

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Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева під час брифінгу в НБУ.

За її словами, Фонд був стурбований ситуацією навколо цих банків, і це стало однією з причин перенесення засідання Ради директорів МВФ у березні поряд з переглядом прогнозів.

«Усе має бути законним шляхом», - наголосила Гонтарева.

Раніше політична партія «Національний корпус» заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України, вкладників цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» і публікацій у російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку україни з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать «Сбербанку» (Російська Федерація).