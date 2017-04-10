Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,96 за долар

У понеділок, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,92/26,96 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,5002/28,5398 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,9367 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 102 угоди на суму 47,16 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 7 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,95/26,98 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,6235/28,6473 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4726/0,4734 грн/рубль.