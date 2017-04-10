Наступна місія МВФ може почати роботу в Києві у травні

Місія Міжнародного валютного фонду для четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF для України може почати роботу в Києві в травні.

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Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

«Буде десь в травні, а наступного тижня я, Олег Чурій (заступник голови НБУ) і Валерія Олексіївна (голова НБУ Валерія Гонтарева) їдемо до Вашингтона», - сказав він, зазначивши, що зараз в Україні працює технічна місія Фонду, а в травні має бути місія щодо перегляду програми, результатом якої може стати надання чергового траншу.

Раніше директор комунікаційного департаменту МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні повідомив, що Міжнародний валютний фонд у поточному році може виділити нашій країні ще три транші кредиту в рамках програми розширеного фінансування EFF на загальну суму 4,4 млрд дол. при своєчасному проведенні передбачених програмою реформ.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 мільярд доларів.

5 квітня Національний банк України повідомив про отримання чергового траншу МВФ, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило збільшити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів - максимального рівня з середини 2014 року.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з Фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а Фонд – її фінансування після першого, другого і один раз третього траншу.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення швидшого та стійкішого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації та розвитку ринку сільськогосподарських земель, та відзначив відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією. Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.