В уряді обіцяють незабаром показати "варіант справедливої пенсійної реформи"

Незабаром Кабінет міністрів України представить «варіант справедливої пенсійної реформи».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що ця реформа «не передбачає підвищення пенсійного віку, а допоможе нам подолати дефіцит Пенсійного фонду і вже з 1 жовтня підвищити пенсії для українців».

Кубів закликав народних депутатів «об'єднати зусилля і якісною дискусією показати, що цей варіант є ефективним і він буде проголосований».

Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою Міжнародного валютного фонду, за підсумками засідання Ради директорів з українського питання Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

У свою чергу Україна, згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.

Згідно з меморандумом, реформа повинна сфокусуватися на зменшенні масштабів раннього виходу на пенсію, підвищенню критеріїв необхідної кількості років роботи для виходу на пенсію і створенню мотивації сплачувати внески, а також іти на пенсію пізніше. З урахуванням того, що вплив цих рішень на стан фінансів в пенсійній системі буде поступовим, критично важливо діяти негайно.

Згідно з листом про наміри українського уряду реформа передбачає такі елементи: перше - новий набір опцій для виходу на пенсію, з більшою кількістю варіантів пенсійного віку, ніж є зараз, що дасть можливість запропонувати вибір який буде залежати від кількості років роботи. Друге - економія 3% ВВП (зменшення дефіциту Пенсійного фонду до 3% з 6% ВВП - УНІАН), в тому числі, за рахунок збільшення ефективної кількості років роботи перед виходом на пенсію. Третє - переконаність у тому, що українські громадяни будуть отримувати пенсії в розмірі, пропорційному їхнім внескам та адекватному реальній ситуації.