До НБУ ще не надійшли документи щодо продажу дочки "Сбербанку" Росії - чекають цього тижня

Офіційні документи про продаж української дочки російського «Сбербанку» поки не надходили до Національного банку України, але можуть надійти цього тижня.

Читайте такожУкраїна взяла на себе зобов'язання перед МВФ захистити українські "дочки" російських банків - Гонтарева

Про це повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, російський «Сбербанк» уклав договір про продаж 100% акцій українського дочірнього банку "Сбербанк" консорціуму інвесторів за участю латвійського «Норвік Банку», підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникову і приватній компанії з Білорусі.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк» строком на 1 рік.

Введенню санкцій передували указ президента РФ про визнання цією країною паспортів так званих «ДНР» і «ЛНР» й публікації в російських ЗМІ про готовність російських банків, зокрема «Сбербанку», до обслуговування у своїх відділеннях на території РФ громадян з такими паспортами.

Довідка УНІАН. Дочірній банк «Сбербанку» в Україні працює на ринку країни з 2001 року і є одним із найбільших за обсягом активів. 100% акцій банку належать «Сбербанку» (Російська Федерація). У листопаді 2015 року банк змінив назву на «Сбербанк».