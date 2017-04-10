МВФ щоденно моніторить стан резервів України - Гонтарева

Моніторинг Міжнародного валютного фонду щодо стану резервів Національного банку України здійснюється на щоденній основі та щорічно підтверджується міжнародним аудитом, повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

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"Тому несанкціонованого використання резервів бути не може, і всі інсинуації на цю тему безглузді", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева у вересні 2014 року зустрічалася з керівником австрійського Meinl Bank, який раніше активно використовувався українськими банками для виведення грошей за кордон і фіктивної докапіталізації.