МВФ щоденно моніторить стан резервів України - Гонтарева
14:12, 10 квітня 2017Фінанси
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Голова Нацбанку зазначила, що несанкціонованого використання валютних резервів бути не може, і всі інсинуації на цю тему безглузді.
Голова Нацбанку Валерія Гонтарева / REUTERS
Моніторинг Міжнародного валютного фонду щодо стану резервів Національного банку України здійснюється на щоденній основі та щорічно підтверджується міжнародним аудитом, повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.
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"Тому несанкціонованого використання резервів бути не може, і всі інсинуації на цю тему безглузді", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева у вересні 2014 року зустрічалася з керівником австрійського Meinl Bank, який раніше активно використовувався українськими банками для виведення грошей за кордон і фіктивної докапіталізації.
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