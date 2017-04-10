НБУ сьогодні купив у банків майже $26 мільйонів
15:04, 10 квітня 2017Фінанси
547
Середньозважений курс аукціону становив 26,9467 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 27,8 млн дол.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 10 квітня, купив у банків 25,7 млн дол.
Читайте такожГонтарева подала у відставку
Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,9467 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 27,8 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 26,92/26,96 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього годині становив 26,9304 грн/дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter