НБУ сьогодні купив у банків майже $26 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 10 квітня, купив у банків 25,7 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,9467 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 27,8 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 26,92/26,96 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього годині становив 26,9304 грн/дол.