У "Фінбанк" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Фінбанк" (р. Одеса) на підставі рішення Національного банку україни про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

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Як повідомляється на сайті Фонду, тимчасову адміністрацію призначено терміном на один місяць до 9 травня 2017 року включно під керівництвом Вікторії Степанець.

Про час та порядок виплат вкладникам банку Фонд обіцяє повідомити додатково на своєму сайті.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 7 квітня прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних "Фінбанк", акціонери якого 2 лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови.

НБУ зазначив, що "Фінбанк" потребував докапіталізації і регулятору надав відповідну програму, проте за станом на 1 квітня не прийняв обіцяні заходи.

При цьому регулятор пояснив, що не зміг узгодити рішення акціонерів банку про ліквідацію фінустанови у зв'язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

За інформацією НБУ, ключовим власником істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський, який придбав банк в жовтні 2014 року у Бориса Кауфмана.

Національний банк у січні цього року визнав неплатоспроможним "Платинум Банк", який належить Кауфману та Григорію Гуртовому.