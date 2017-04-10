Гривня на міжбанку "відвоювала" у долара ще 4 копійки

У понеділок, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4793/28,5217 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4696/0,4708 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9332 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 416 операцій на суму 232,84 мільйона доларів.