З початку року до бюджету України повернули всього 5 100 гривень, вкрадених корупціонерами

В Україні станом на 1 березня з початку 2017 року в спеціальний фонд держбюджету повернули 5,1 тис. гривень, конфіскованих за рішенням суду за корупційні правопорушення.

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Відповідна інформація міститься в звіті Держказначейства за січень-лютий, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що до кінця року уряд сподівається повернути 11,5 млрд гривень, конфіскованих у корупціонерів. У той же час за 2016 рік вдалося повернути в бюджет тільки 164,9 тис. гривень з 7,7 млрд гривень. Крім того, повідомляється, що в 2015 році з 0,5 млрд гривень вкрадених активів до бюджету повернули лише 100,1 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше Державна служба фінансового моніторингу України заявляла, що колишній президент Віктор Янукович і його оточення "відмили" понад 200 млрд гривень.

Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014 року по грудень 2016 року провела і передала в правоохоронні органи матеріали понад 1900 розслідувань, проведених у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума об'єктів розслідувань склала 449,8 млрд гривень.