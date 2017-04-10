Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,93 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2693,3241 (10 квітня – 2697,3995)

100 EUR – 2848,9982 (10 квітня – 2867,3357)

10 RUR – 4,6931 (10 квітня – 4,7389)

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4793/28,5217 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4696/0,4708 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,9332 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 416 операцій на суму 232,84 мільйона доларів.