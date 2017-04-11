В Україні планують з 1 жовтня підвищити пенсії та скасувати податки для пенсіонерів, які працюють

Уряд у рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування пенсіонерів, які працюють.

Про це у ході прес-конференції за підсумками року роботи уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Ми зробимо осучаснення пенсій для 5 млн 620 тис. українських громадян... Наша реформа передбачає, що з 1 жовтня ми запропонуємо скасувати оподаткування пенсій для пенсіонерів, які працюють", - сказав прем’єр.

Зокрема, за словами прем'єр-міністра, для 1,308 мільйонів пенсіонерів підвищення пенсій становитиме до 200 грн, для 1,208 млн осіб - від 200 до 500 грн, для майже 2 млн пенсіонерів вони збільшаться на суму від 500 до 1000 грн, а для 1,1 млн українців - більш ніж на 1000 грн в місяць.

«Осучаснення пенсій буде повністю пов'язано з тим, які внески ми з вами платили. Це має бути абсолютно справедлива, солідарна система. Ми порахували в тому числі зменшення дефіциту пенсійної системи в цьому році і, можу сказати, що наші прогнози показують, що виконати ці всі завдання ми можемо за рахунок усіх цих механізмів», - сказав він.

Гройсман вчергове підкреслив, що в пенсійній реформі, яку уряд пропонуватиме парламенту, немає жодного параметра щодо підвищення пенсійного віку.

«Ми знайшли інші механізми і інструменти, більш справедливі, які у своїй довгостроковій перспективі побудують соціально справедливу пенсійну систему», - сказав прем'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що всього у держбюджеті зафіксовано підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій двічі протягом року – з 1 травня 2017 року і з 1 грудня 2017 року.