Гройсман обіцяє до 2020 року якісно покращити рівень життя українців

Україна має за допомогою забезпечення прискорення економічного зростання домогтися зниження державного боргу, який на даний момент є занадто високим, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік.

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«Нам потрібно забезпечити економічне зростання і через нього знизити державний борг. Це наше завдання сьогодні», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, відновлення економічного зростання дозволить повернутися до стабільного макроекономічного стану і підвищити соціальні стандарти.

«Вже до 2020 року ми можемо якісно поліпшити рівень життя наших громадян», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за лютий 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,78% - до 71,76 млрд дол. США станом на 28 лютого.

За даними Світового банку, державний і гарантований державою борг становитиме 88,8% ВВП у 2017 році, 83,5% ВВП - у 2018-му і 75,9% ВВП - у 2019 році.

Світовий банк і МВФ прогнозують зростання економіки України у 2017 році на 2%.