Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,91 за долар

У вівторок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час середини торгів встановилися на рівні 26,87/26,91 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4956/28,5380 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 13:00 встановився на рівні 26,8883 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 274 угоди на суму 115,72 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,88/26,92 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,4793/28,5217 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4696/0,4708 грн/рубль.