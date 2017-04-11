Ситуація з російськими банками в Україні "абсолютно контрольована" – Гройсман

Ситуація з російськими банками в Україні є контрольованою і регулювання їх діяльності здійснюється Національним банком у відповідності з українським законодавством.

Про це в ході прес-конференції за підсумками року роботи уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Що стосується банківської системи і що стосується російських банків в Україні, зараз ситуація абсолютно контрольована", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що Україна є правовою державою, в якій всі повинні дотримуватися закону.

"Всі розуміють, що є таке ставлення до банків країни агресора, але регулятор повинен тут регулювати їх діяльність у відповідності з законодавством України. Якщо вони будуть порушувати законодавство - вони будуть нести жорстку відповідальність за це", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла на себе зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом захистити українські дочірні структури російських державних банків від незаконних дій.

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7 квітня Національний банк України закликав правоохоронні органи забезпечити безперебійну роботу відділень банків у відповідності із законодавством у зв'язку з численними протиправними діями в країні військово-політичного угруповання "Національний корпус", яка систематично дестабілізує роботу банків з державним російським капіталом і блокує доступ українців до своїх коштів.

Політична партія "Національний корпус" заявила, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликала громадян України – вкладників цих банків терміново забрати звідти свої гроші.

У відповідь на цю заяву російський "Сбербанк", який 27 березня оголосив про укладення договору про продаж дочірньої структури в Україні консорціуму іноземних інвесторів, заявив, що розраховує покинути український ринок у відповідності з чинним законодавством і буде розцінювати агресивні дії відносно дочірньої структури як умисне нанесення шкоди інтересам українських клієнтів і державі Україна.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "ВіЕс Банк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк" терміном на 1 рік.