Гройсман повідомив, скільки мільярдів потрібно для підвищення пенсій

На підвищення пенсій в Україні, яке уряд планує здійснити у жовтні завдяки пенсійній реформі, необхідно декілька десятків мільярдів гривень.

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Про це в ході прес-конференції за підсумками року роботи уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Кілька десятків мільярдів. Ці кошти є, точніше будуть. Вони накопичуються, і ми зможемо зробити модернізацію пенсійної системи", - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що і пенсійна реформа, і підвищення мінімальної заробітної плати, яке було здійснено з початку 2017 року, не вплинуть на макроекономічні показники, але забезпечать зміна якості життя українців.

Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів. Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.