НБУ запасається валютою: викупив на міжбанку $50 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 11 квітня, купив у банків 50 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,9033 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 52,9 мільйона доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 26,87/26,91 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину склав 26,8939 гривні/долар.