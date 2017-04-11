НБУ запасається валютою: викупив на міжбанку $50 мільйонів
16:05, 11 квітня 2017Фінанси
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Середньозважений курс аукціону становив 26,9033 гривні/долар.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 11 квітня, купив у банків 50 мільйонів доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,9033 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 52,9 мільйона доларів.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 14:00 встановилися на рівні 26,87/26,91 гривні/долар.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину склав 26,8939 гривні/долар.
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