Гройсман про майбутні транші МВФ: "Я думаю, що ми встигнемо провести реформи"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на своєчасне виконання програми реформ, які є необхідною умовою виділення Україні чотирьох траншів Міжнародного валютного фонду у 2017 році.

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Про це очільник уряду заявив на прес-конференції, присвяченій результатам роботи уряду за рік.

«Я думаю, що ми встигнемо провести реформи для того, щоб це в першу чергу позитивно вплинуло на життя в Україні», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, вже до липня Верховна Рада прийме закони про пенсійну реформу, оборот сільськогосподарських земель, про приватизацію, а також законодавчі ініціативи щодо реформ медицини і освіти. При цьому меморандум з МВФ передбачає прийняття закону про пенсійну реформу до кінця квітня, а закону про оборот сільгоспземель - до кінця травня.

«Абсолютно очевидно, що ці рішення змінять ситуацію в Україні, ці рішення сприятимуть зростанню економіки країни. Які ще рецепти необхідно шукати? Більше того, уряд має напрацювання, конкретні рішення. Брати, приймати, запроваджувати і отримувати ефект для країни», - підкреслив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд Програми розширеного фінансування EFF для України і затвердила надання нашій країні чергового кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Національний банк отримав черговий транш МВФ 5 квітня, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

Отримання четвертого траншу кредиту МВФ є безпрецедентною подією для України, оскільки за всю історію співпраці з Фондом наша країна припиняла виконання чергової кредитної програми, а Фонд - її фінансування після першого, другого і один раз - після третього траншу.

За результатами третього перегляду програми EFF МВФ закликав українську владу для досягнення більш швидкого і сталого зростання прискорити структурні реформи, починаючи з приватизації і розвитку ринку сільськогосподарських земель, і вказав на відсутність конкретних результатів у боротьбі з корупцією.

Крім того, на думку МВФ, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, включаючи підвищення ефективного пенсійного віку.