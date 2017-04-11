Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 26,89 за долар

У вівторок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожОтримання чергового траншу МВФ зміцнить гривню – Данилюк

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4959/28,5356 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4710/0,4720 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8938 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 495 угод на суму 322,46 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,87/26,91 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,4956/28,5380 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.