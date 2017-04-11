Рахункова палата знайшла низку порушень у Держсховищі дорогоцінних металів і каменів

Рахункова палата виявила низку порушень у Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що входить до сфери управління Міністерства фінансів України.

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Як зазначається у рішенні за результатами проведеного аудиту на сайті Рахункової палати, зокрема, Держсховище не забезпечує належний порядок зарахування до Держфонду цінностей, що отримані від правоохоронних органів.

Так, станом на 1 січня 2017 року на відповідальному зберіганні у Держсховищі було 647 посилок з цінностями вартістю близько 24 млн грн, при цьому 372 посилки зберігалися без попередньої оцінки через відсутність належної координації роботи між правоохоронними, судовими та фінансовими органами.

Наприклад, як зазначається у документі, у 2016 році Держсховище отримало від Служби безпеки України троє золотих наручних годинників марки «Bovet 1822» вартістю 2,3 млн грн, при цьому рішення судового органу було винесено ще в 2012 році, тобто, цінності не зараховувалися до державного бюджету 4 роки.

Крім того, за оцінками Рахункової палати, формування Держсховища державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснювалося з недоліками.

Так, до складу Держфонду зараховано значну кількість цінностей, які мають можливу історичну цінність, при цьому історичний фонд дорогоцінних металів і каміння не формувався і відповідний облік не вівся через відсутність бюджетних асигнувань для проведення відповідних експертиз.

Також Рахункова палата виявила, що в структурі Мінфіну є Музей коштовного і декоративного каміння з експозиціями 1500 одиниць мінералів і дорогоцінного каміння оцінною вартістю 29,5 млн грн у цінах 2002 року, однак ці цінності не були зараховані до Держфонду.

Крім цього, Рахункова палата зазначила, що Мінфін не забезпечив зберігання дорогоцінного каміння органогенного утворення, в результаті чого значна кількість бурштину вагою близько 12 тонн зберігається у Держсховищі у не пристосованих для цього приміщеннях, не обладнаних сучасними технічними засобами охорони і пожежної безпеки.

За підсумками аудиту Рахункова палата рекомендувала Кабінету міністрів зобов'язати Міністерство фінансів спільно з правоохоронними органами розробити єдиний порядок обліку цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, конфіскованих у дохід держави, і порядок їх зарахування до спеціального фонду державного бюджету.

Крім того, аудитори рекомендували уряду розглянути питання створення єдиного електронного реєстру конфіскованих цінностей за кримінальними справами при Генеральній прокуратурі України.

Рахункова палата рекомендувала Мінфіну списати з обліку Держсховища вставки, що імітують дорогоцінне каміння, але при цьому спільно з правоохоронними органами провести звірку цінностей, отриманих Держсховищем, і вжити заходів із зарахування до Держфонду цінностей, за якими винесені судові рішення, в сумі 4,1 млн грн.

Також повідомляється, що Рахункова палата поінформувала про результати проведеного аудиту Генеральну прокуратуру, Національну поліцію, Службу безпеки та Державну фіскальну службу України.