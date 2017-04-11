У Нацбанку пояснили, чому прискорилося зростання цін

Прискорення споживчої інфляції в Україні у березні до 15,1% у річному вираженні було очікуваним і зумовлено як зростанням виробничих витрат, активним експортом і низькою базою порівняння, так і плановим підвищенням окремих тарифів і акцизів.

Читайте такожУ Мінсоцполітики кажуть, що зростання цін не пов'язане з підвищенням "мінімалки"

Про це йдеться в коментарі Національного банку України, переданому УНІАН.

За інформацією регулятора, незважаючи на прискорення зростання цін, поліпшення ситуації на світових товарних ринках зумовило зміцнення обмінного курсу гривні в лютому і березні, що стримувало базову інфляцію.

Також Нацбанк зазначив, що фактична інфляція в річному вираженні виявилася навіть нижчою за траєкторію прогнозу регулятора, що пояснюється низкою факторів пропозиції і нижчими темпами зростання цін на сирі продукти харчування, аніж прогнозувалося.

Крім того, як наголошується в коментарі, додатковим фактором став перегляд Державною службою статистики методології розрахунку інфляційних показників, однак цей ефект буде знівельовано у другому півріччі.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.