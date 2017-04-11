НБУ зміцнив офіційну гривню до долара, але опустив до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2689.3785 (11 квітня – 2693.3241)

100 EUR – 2855.0442 (11 квітня – 2848.9982)

10 RUR – 4.7219 (11 квітня – 4.6931)

Як соообщал УНІАН, у вівторок, 11 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,85/26,89 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,4959/28,5356 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4710/0,4720 грн/рубль.