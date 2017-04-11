Грошова база в Україні з початку року знизилася майже на 25 мільярдів

Обсяг грошової бази в Україні за березень знизився на 1,3% або на 4,57 млрд грн – до 356,914 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази знизився на 6,5%, або на 24,662 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками знизився на 0,2% у березні і на 7,5% з початку року - до 290,922 млрд грн, грошовий агрегат М3 (монетарна маса) – зріс на 1,3% в березні, але при цьому знизився на 2,6% з початку року - до 1,074 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні у 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% – до 381,575 млрд грн.