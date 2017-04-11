В українських банках побільшало депозитів

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за березень, за оперативними даними, зріс на 3,4% – до 429,699 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – також зріс - на 0,4%, до 13,063 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 0,9%, валютних – знизився на 1,9%.

За інформацією регулятора, залишки за гривневими кредитами зросли на 0,7% в березні і на 0,5% з початку року – до 505,847 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті знизилися на 2,1% у березні і на 6,1% з початку року - до 17,044 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 млрд грн, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.